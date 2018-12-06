الدفاع الجزائرية: ضبط مخبأ للذخيرة به 11 صاروخ جو-أرض مضاد للدبابات

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن ضبط مخبأ للذخيرة جنوبى البلاد يحتوى على 11 صاروخ جو-أرض مضاد للدبابات عيار57 ملم.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان اليوم الخميس - إنه فى إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت قوات الجيش اليوم إثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجى مختار بولاية تمنراست (جنوب) مخبأ للذخيرة يحتوى على 11 صاروخ جو-أرض مضاد للدبابات عيار57 ملم.

وأضاف البيان أن قوات الجيش تمكنت من كشف وتدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع و11 مخبأً للإرهابيين تحتوى كميات من الذخيرة ومعدات تفجير وأغراضا مختلفة إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من تيزى وزو (شمال) وجيجل وباتنة وبرج بوعريريج (شمال شرق).

وأشارت إلى أنه فى إطار مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الحدود، أوقفت قوات الجيش بكل من تمنراست وبرج باجى مختار (جنوب) 20 منقبا عن الذهب وحجزت جهاز كشف عن المعادن و5 مولدات كهربائية و9 مطارق ضغط، بالإضافة إلى مركبتين رباعيتى الدفع ودراجتين ناريتين.

وقال البيان إن قوات الجيش بولاية بشار (غرب) ضبطت 4 تجار مخدرات بحوزتهم 42 كيلوجراما من المخدرات، كما أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش) محاولات هجرة غير شرعية لـ 49 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم وعين تموشنت (شمال غرب).