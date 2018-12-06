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الجيش اليمنى: تصعيد الميليشيات لا ينم حسن النية وقواتنا لن تقف مكتوفة

الخميس، 06 ديسمبر 2018 06:00 ص
الجيش اليمنى: تصعيد الميليشيات لا ينم حسن النية وقواتنا لن تقف مكتوفة عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
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أكد الناطق الرسمى للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده عبدالله مجلى، أن تصعيد ميليشيات الحوثى الانقلابية، غير مبرر ولا ينم عن نوايا حسنة نحو السلام.

وأوضح العميد مجلى - فى تصريحه للموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، الأربعاء - أن ميليشيات الحوثى هاجمت يوم أمس الثلاثاء مواقع للجيش فى مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء بالتزامن مع وصول وفود التفاوض إلى العاصمة السويدية ستوكهولم.

وذكر أن الميليشيات الانقلابية مستمرة بإطلاق القذائف والصواريخ التى تستهدف مناطق المدنيين، مؤكدًا أن الجيش اليمنى وبدعم من قوات تحالف دعم الشرعية سيرد وبقوة على هذه الاعتداءات والتصعيد المتكرر ولن يقف مكتوف الأيدى أمامها.

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية وافقت على جولة المفاوضات سعيًا منها لتحقيق السلام الدائم فى اليمن المبنى على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممى 2216.

 


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