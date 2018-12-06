الجامعة الأمريكية تستضيف المؤتمر السنوى لملتقى السياسات العامة.. السبت

كتب وائل ربيعى

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة المؤتمر السنوى الأول لملتقى السياسات العامة الذى ينظمه مشروع ملتقى السياسات العامة التابع لكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية، بالتعاون مع مؤسسة كارنجى ومؤسسة اليونيسيف فى مصر. ويناقش المؤتمر قضايا السياسات المتعلقة بإصلاح الإدارة العامة والتمكين الاقتصادى والاجتماعى، وتعزيز رفاهية الأطفال المصريين، يوم السبت المقبل بقاعة معتز الألفى بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يتحدث فى المؤتمر الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، وإيمان ربيع، رئيس المكتب الفنى لنائب وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، والدكتور لويجى بيتر راجنو، رئيس قسم السياسات الاجتماعية والمتابعة بمنظمة اليونيسيف، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومن الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور علاء الدين إدريس، الرئيس الأكاديمى المشارك للبحث والابتكار والإبداع والدكتورة ليلى البرادعى، مدير مشروع ملتقى السياسات العامة، الدكتور شاهجهان بوهيان، العميد المشارك، كلية الشؤون الدولية والسياسة العامة؛ حميد على، أستاذ مشارك، الاقتصاد والسياسات العامة؛ وغادة برسوم؛ رئيس قسم، أستاذ مشارك، قسم السياسات العامة والإدارة.