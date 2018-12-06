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البيئة تنظم ورشتى عمل حول التعليم من أجل التنمية المستدامة

الخميس، 06 ديسمبر 2018 01:46 م
البيئة تنظم ورشتى عمل حول التعليم من أجل التنمية المستدامة ورشة عمل - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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نظمت وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ورشتي عمل لتدريب معلمي التربية البيئية والسكانية والقائمين بالتوعية بوزارة البيئة والجمعيات الأهلية بالقاهرة والمحافظات، على إعداد استراتيجية وطنية للتعليم من أجل التنمية المستدامة.
 
هدفت الورشتين إلى تشجيع دول البحر المتوسط على تطوير وتكامل التعليم من أجل الاستدامة فى نظم التعليم غيرالرسمية وغيرالنظامية، وذلك من خلال دعم الحكومات والهيئات وحشد الموارد الملائمة، بالإضافة إلى مساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالتعليم من أجل الاستدامة.
 
وقد تم خلال الورشتين إقامة اجتماع لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للتعليم من أجل التنمية المستدامة، بحضور ممثلى وزارتى البيئة والتربية والتعليم، حيث تم عرض خطة وزارة التربية والتعليم في مجال التنمية المستدامة، كما تم مناقشة كيفية إدماج مفهوم التنمية المستدامة بالمناهج الدراسية والأنشطة المصاحبة له.
 
كذلك  تم خلال الاجتماع عرض دور وزارة البيئة، في مجال رفع الوعى البيئى بين الطلاب من خلال الأنشطة البيئية المختلفة، علاوة على عرض رؤية مصر وخطتها فى هذا المجال.
 

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