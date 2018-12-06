البابا تواضروس يستقبل الأنبا رافائيل بالمقر الباباوى ويكلفه بالسفر إلى ملبورن

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والسكرتير السابق للمجمع المقدس.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن البابا تواضروس كلف الأنبا رافائيل بالسفر إلى ملبورن بأستراليا لمتابعة شئون الايبارشية وقطاعات الخدمة وبحث الأوضاع الموجودة فيها بعد خبر استقالة اسقفها نيافة الانبا سوريال.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الأنبا رافائيل سيقضى فترة محدودة هناك يقدم بعدها تقريرا شاملا حول أمور الإيبارشية.