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البابا تواضروس يستقبل الأنبا رافائيل بالمقر الباباوى ويكلفه بالسفر إلى ملبورن

الخميس، 06 ديسمبر 2018 10:58 ص
البابا تواضروس يستقبل الأنبا رافائيل بالمقر الباباوى ويكلفه بالسفر إلى ملبورن البابا تواضروس يستقبل الأنبا رافائيل بالمقر الباباوى
وائل ربيعى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والسكرتير السابق للمجمع المقدس.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن البابا تواضروس كلف الأنبا رافائيل بالسفر إلى ملبورن بأستراليا لمتابعة شئون الايبارشية وقطاعات الخدمة وبحث الأوضاع الموجودة فيها بعد خبر استقالة اسقفها نيافة الانبا سوريال.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الأنبا رافائيل سيقضى فترة محدودة هناك يقدم بعدها تقريرا شاملا حول أمور الإيبارشية.

 
 

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البابا تواضروس

الانبا رافائيل

ملبورن




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