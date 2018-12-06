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الخميس، 06 ديسمبر 2018 03:48 م
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الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يدعم تمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة

الخميس، 06 ديسمبر 2018 03:28 م
الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يدعم تمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة فعالية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة
كتبت رباب فتحى
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احتفل الاتحاد الأوروبي في مصر مع شركائه باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، ويتماشى الاحتفال مع التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.

ونظم الاتحاد الأوروبي في مصر مع شركائه المجلس الوطني لشؤون الإعاقة و"هانديكاب إنترناشيونال" ومؤسسة "دروسوس" فعالية مشتركة في مركز شباب ورّاق الحضر بالجيزة تحت شعار "معا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة".

وتضمنت الفعالية العديد من الأنشطة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ سواء رياضية أو ألعاب أو برنامج للموهوبين، بالإضافة إلى تنظيم حلقة نقاش حول التمكين والشمول، بحسب بيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وقال إيفان سوركوش؛ سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد دعم على مدى السنوات الماضية تمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر من خلال عدد من المبادرات والمشروعات الهامة التي تصل قيمتها إلى 8.3 مليون يورو.


وأكد في هذا الإطار أن العمل مع المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي مع البلدان الشريكة.

وتشمل المشروعات التي تسهم في تمكين ذوي الإعاقة عمل الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اليونيسف على تحسين أداء القوى العاملة في المدارس الابتدائية الدامجة في إطار مشروع "توسيع الوصول إلى التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر في مصر".

ونفذ المشروع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم نموذجا لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العامة التي أثبتت أنها مستدامة وناجحة في تعزيز التحاق الأطفال حرمانا بالتعليم الابتدائي وإتمامه، وأسهم المشروع في تجهيز أكثر من 55 مدرسة في محافظات الإسكندرية وسوهاج والغربية ومطروح لاستيعاب جميع أساليب التعلم وتوفير تعليم ذو جودة لجميع الأطفال، ويشمل ذلك تحديد الطلاب الذين يعانون من إعاقات في التعلم باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، وتحسين معارف ومهارات المعلمين، وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة، وتلبية معايير سهولة وإمكانية الوصول إلى التعليم.

ويتماشى دعم الاتحاد الأوروبي لذوي الإعاقة في مصر مع الخطة الاستراتيجية القومية للتعليم قبل الجامعي 2014 - 2030 والتي تهدف إلى زيادة فرص الحصول على التعليم للأطفال الأكثر احتياجا من خلال توفير التعليم الشامل. 


يذكر أن مصر كانت قد أعلنت عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث يسهم الاتحاد الأوروبي في دعم التزام الحكومة المصرية بالدمج الكامل للأطفال ذوي الإعاقة.

 

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فعالية الاتحاد الاوروبي

 


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الاتحاد الأوروبي

مصر

ذوي الإعاقة

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