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إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال.. واعتقال شابين خلال مواجهات فى مخيم جنين

الخميس، 06 ديسمبر 2018 11:30 ص
إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال.. واعتقال شابين خلال مواجهات فى مخيم جنين قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أصيب 4 فلسطينيين، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحام مخيم جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجرًا، وداهمت عددًا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن أصابة ثلاثة أطفال وشاب بالرصاص الحى فى القدم، وتم نقلهم إلى المستشفى، ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين آخرين أيضا بعد دهم منزلى ذويهما فى المخيم.

وفى السياق، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكرى ونشر آلياتها فى محيط قرى وبلدات المحافظة، خاصة فى محيط بلدة قباطية ومثلث الشهداء، وبرقين، وكفرقود، وخربة النجار، وام التمل.

 


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