48% من القراء يتوقعون نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تتوقع نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة"، توقع غالبية القراء نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة.

وتوقع 48% من القراء نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة، واستبعد 15 % من القراء نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة، فى الوقت الذى أعرب فيه 37% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع .