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48% من القراء يتوقعون نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 07:50 ص
48% من القراء يتوقعون نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب نتيجة الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تتوقع نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة"، توقع غالبية القراء نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة.

 

وتوقع 48% من القراء نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة، واستبعد 15 % من القراء نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة، فى الوقت الذى أعرب فيه 37% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع .


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استطلاع

وزارة الرياضة

مراكز الشباب




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

zizosalem

انخفاض نسبة الى %48 لاستعادة الوزارة

كيف وهى اصبحت فى غير قدرة الشباب بعد الارتفاع للا شتراك كما حدث فى مركز شباب الجزيرة من 1 جنية الى 15000 جنية والشباب لايعمل واكثرهم طلبة مدارس والوزارة تريد تحصيل ما صرفتة على انشاء هذه الاندية

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