48% من القراء يتوقعون نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تتوقع نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة"، توقع غالبية القراء نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة.
وتوقع 48% من القراء نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة، واستبعد 15 % من القراء نجاح جهود وزارة الرياضة فى استعادة دور مراكز الشباب المفقودة، فى الوقت الذى أعرب فيه 37% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع .
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بواسطة:
zizosalem
انخفاض نسبة الى %48 لاستعادة الوزارة
كيف وهى اصبحت فى غير قدرة الشباب بعد الارتفاع للا شتراك كما حدث فى مركز شباب الجزيرة من 1 جنية الى 15000 جنية والشباب لايعمل واكثرهم طلبة مدارس والوزارة تريد تحصيل ما صرفتة على انشاء هذه الاندية