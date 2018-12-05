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31 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان بمناسبة يومهم العالمى

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 07:18 م
31 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان بمناسبة يومهم العالمى 31 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان بمناسبة يومهم العالمى
كتب محمود راغب
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احتفلت مديرية القو العاملة بأسوان باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، بتكريم 31 من متحدى الإعاقة من أبناء المحافظة، وذلك بتسليمهم عقود عمل بنظامى التكافل والقادرين علي العمل.
 
ووجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، رسالة لمتحدى الإعاقة  بهذه المناسبة قال فيها: "إن إقامة هذه الاحتفالية يأتى في إطار حرص الدولة وقياداتها السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهذه الفئة والعمل على المساواة بين جميع المواطنين والعاملين، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام تبلور فى إعلان الرئيس 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة".
 
سلم العقود العمل للمعاقين اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان تكريما وتشجيعا لهم، وحرصا من المديرية على تقديم  سبل الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة،  ووجه المحافظ كلمة لمتحدى الاعاقة أشاد فيها بقدراتهم المتميزة في العمل والابداع، مؤكدا ظهور نوابغ منهم تخطوا حاجز الإعاقة، وشجعهم على العمل وعدم الاستسلام والركون إلى عدم العمل بغية تفعيل اندماجهم في المجتمع .
 
كما وجه شكره لجميع أصحاب الأعمال الذين ساهموا بتقديم فرص العمل لمتحدي الاعاقة وعلي دورهم المجتمعي المتميز، وحسن تعاونهم مع المؤسسات الحكومية  خاصا مديرية القوى العاملة بالمحافظة .
 

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القوى العاملة

متحدى الإعاقة

اليوم العالمى لذوى الإعاقة

محمد سعفان




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