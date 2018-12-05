video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

13 مليون دولار منحة يابانية لليمن

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:21 م
13 مليون دولار منحة يابانية لليمن اطفال اليمن
إيمان حنا
إضافة تعليق

أعلنت الحكومة اليابانية تخصيص منحتين إضافيتين لليمن فيما يخص المساعدات الإنسانية وتعزيز البنية التحتية بقيمة 13 مليون دولار، وخصصت الحكومة اليابانية منحة جديدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مدينتي عدن والمكلا، حسبما أوردت سبأ.

وبهذا الصدد وقعت اليابان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المؤسسات المعنية بإدارة المياه والمخلفات الصلبة والصرف الصحي بقيمة 8 ملايين دولار لتحسين الخدمات الأساسية في مدينتي عدن والمكلا وبما من شأنه أن يخفف من المعاناة الإنسانية في اليمن وحماية البيئة والوقاية من الأمراض.

كما وقعت الحكومة اليابانية مع منظمة الأغذية العالمية لتقديم منحة غذائية بقيمة 5 ملايين دولار، وتمثل المنحة الجديدة إضافة لما خصصته الحكومة اليابانية سابقا من مساعدات غذائية عبر المنظمة بقيمة 16 مليون دولار.

وتعتبر اليابان أحد أهم المساهمين في الإغاثة في اليمن وبلغت قيمة مساهماتها في الإغاثة الإنسانية والغذائية والتنموية لهذا العام 52 مليون دولار .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن: اتفاق لتبادل 3500 أسير بين الحكومة وميليشيات الحوثى

الحكومة الألمانية ترحب ببدء مباحثات حول اليمن

المتحدث باسم التحالف العربى : جهودنا ليست عسكرية فحسب بل سياسية وإغاثية ونحارب داعش والقاعدة فى اليمن ..تركى المالكى: الملك سلمان قدم منحة مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء باليمن..التحالف قدم 35.358 تصريحًا للسفن

اليمن

اطفال اليمن

اغاثة اليمن

مساهمات اليابان باليمن




لا تفوتك
"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة