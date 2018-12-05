وفاة شقيق رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور.. و"اليوم السابع" تتقدم بالعزاء

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

توفى محمد بن أحمد الحبتور، شقيق رجل الأعمال الإماراتى خلف بن أحمد الحبتور، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر فى مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه بدبى، ليوراى الفقيد الثرى فى مقبرة القوز بعد الصلاة.

ويقام العزاء للرجال فى منزل رجل الأعمال الإماراتى خلف أحمد الحبتور، فى جميرا الصفا 1 شارع الوصل دبى، على أن يقام العزاء للنساء بمنزل المغفور له بإذن الله محمد الحبتور.

وتتقدم مؤسسة "اليوم السابع" بخالص العزاء للسيد أحمد الحبتور فى وفاة شقيقه، ساءلين المولى عز وجل الرحمة والمغفرة والتثبيت فى السؤال للفقيد "محمد الحبتور" وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويلهم أهله وزويه وعائلة الحبتور الصبر والسلوان.