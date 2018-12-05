وزير الخارجية: تطابق الرؤى بين مصر والأردن فى عدد من القضايا الإقليمية

كتب أحمد جمعة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر والأردن فى حاجة لمزيد للتنسيق والتعاون بين البلدين، وأهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين وتنسيق المواقف بين القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد شكرى ، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى ، أنه تم استعراض كافة القضايا والتحديات، مشيرا لوجود توافق تام للرؤيتين المصرية والأمنية حول الأوضاع فى سوريا واليمن والعراق وليبيا والقضية الفلسطينية، وكيفية السير قدما لإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا الى أنه سيتم عقد لقاء مرتقب بين الوزيرين فى العاصمة عمان.