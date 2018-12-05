وزير الخارجية اليمنى: عازمون على تحقيق خطوات إيجابية فى مشاورات السويد

إيمان حنا

أكد وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، عزم الحكومة تحقيق خطوات إيجابية لبناء الثقة فى مشاورات السويد من خلال الاتفاق وتنفيذ إجراءات إطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، حسبما أوردت وكالة "سبأ" .

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، لرئيسة رابطة أمهات المعتقلين أمة السلام الحاج قبيل مغادرة فريق الحكومة المفاوض متوجها إلى السويد.

وقدمت رئيسة الرابطة عرضا نقلت فيه أصوات ومعاناة المرأة اليمنية وأمهات المعتقلين، مشيرة إلى أن ميليشيا الحوثى مازالت تمارس الاعتقالات التعسفية والتعذيب حتى اللحظة فى تنافٍ مع كافة القوانين والأعراف الدولية.

وكان وفد الحوثيين قد وصل مساء الثلاثاء إلى ستوكهولم، بعد توقيع اتفاقية لتبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية.

من جهته، توقع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارك لوكوك، ألا تكون المحادثات سهلة أو سريعة، كما أبدت الولايات المتحدة ترحيبا بمحادثات السلام اليمنية المرتقبة واصفة إياها بأنها "خطوة أولى ضرورية وحيوية"، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط فيها بالكامل، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت: "ليست لدينا أوهام، ونحن نعلم أن هذه العملية لن تكون سهلة، لكننا نرحب بهذه الخطوة الأولى الضرورية والحيوية".