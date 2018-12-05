video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 09:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الخارجية : القضية الفسلطنية من أهم أولويتنا

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 08:04 م
وزير الخارجية : القضية الفسلطنية من أهم أولويتنا السفير سامح شكرى وزير الخارجية
كتبت أسماء أمين تصوير محمد فتحى
إضافة تعليق
قال سامح شكرى ، وزير الخارجية ، أن القضية الفلسطينية من أهم أولوياتنا وهدفنا أن تعود الدولة الفلسطينية الى حدود عام 67 وعاصمتها القدس ، مضيفا أن السياسية الخارجية لمصر تعتمد على التوازن . 
 
وأكد شكرى ،  خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى ومجلس الأعمال المصرى الكندى ، أن مصر دولة حضارة تمتد لعقود طويلة وتنطلق من هذا الرصيد الحضارى الى العالم كله ، بالاضافة إلى ايجاد حلول سليمة للمشكلات الدولية ، مشددا على أن مصر عازمة على القضاء على الإرهاب .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سامح شكرى: قطر تستضيف قيادات متطرفة وتواصل التحرك ضد الرباعى العربى

وزير الخارجية

الإرهاب

القضية الفلسطينية

مجاس الاعمال المصرى الكندى




لا تفوتك
وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ7.5 أو 8% بحلول 2022

وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ7.5 أو 8% بحلول 2022

معرض إيديكس 2018.. الأيدى المصرية تبدع فى صناعة سيارة "هاند ميد".. "كليوباترا" أو "نفرتيتى" تعمل بالبنزين والكهرباء وتدور أتوماتيكيا.. أحمد شوقى: الموديل يعود 1932 وأصنعها بالطلب وستطرح بالأسواق قريبا.. صور

معرض إيديكس 2018.. الأيدى المصرية تبدع فى صناعة سيارة "هاند ميد".. "كليوباترا" أو "نفرتيتى" تعمل بالبنزين والكهرباء وتدور أتوماتيكيا.. أحمد شوقى: الموديل يعود 1932 وأصنعها بالطلب وستطرح بالأسواق قريبا.. صور

وفد فرنسى يزور العاصمة الإدارية..المتحدث باسم العاصمة: الوفد مكون من 8 شركات وطلب إجراء جولة بالموقع قبل ضخ استثمارات..ويؤكد:النقل الجماعى والبنية التحتية عناوين للمشروعات المقرر إنشاؤها بمعرفة الشركات الفرنسية

وفد فرنسى يزور العاصمة الإدارية..المتحدث باسم العاصمة: الوفد مكون من 8 شركات وطلب إجراء جولة بالموقع قبل ضخ استثمارات..ويؤكد:النقل الجماعى والبنية التحتية عناوين للمشروعات المقرر إنشاؤها بمعرفة الشركات الفرنسية

شارك برأيك.. هل تؤيد عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلى للمرة الرابعة؟

شارك برأيك.. هل تؤيد عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلى للمرة الرابعة؟

إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد التحقيق معها بواقعة الفستان والتحريض على الفسق

إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد التحقيق معها بواقعة الفستان والتحريض على الفسق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة