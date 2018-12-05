وزير الخارجية : القضية الفسلطنية من أهم أولويتنا

كتبت أسماء أمين تصوير محمد فتحى

قال سامح شكرى ، وزير الخارجية ، أن القضية الفلسطينية من أهم أولوياتنا وهدفنا أن تعود الدولة الفلسطينية الى حدود عام 67 وعاصمتها القدس ، مضيفا أن السياسية الخارجية لمصر تعتمد على التوازن .

وأكد شكرى ، خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى ومجلس الأعمال المصرى الكندى ، أن مصر دولة حضارة تمتد لعقود طويلة وتنطلق من هذا الرصيد الحضارى الى العالم كله ، بالاضافة إلى ايجاد حلول سليمة للمشكلات الدولية ، مشددا على أن مصر عازمة على القضاء على الإرهاب .