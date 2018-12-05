وزيرة الهجرة تتوجه اليوم إلى الأردن للمشاركة فى مؤتمر «نساء على خطوط المواجهة»

تتوجه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، تلبية لدعوتها للمشاركة فى مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة"، تحت رعاية الملكة رانيا العبدالله، تقديرا لدورها كأحد أفضل نماذج القيادة النسائية الناجحة على المستوى العربى، لعرض تجربتها كوزيرة مصرية واستعراض التحديات التى تواجه المرأة فى المناصب القيادية والإنجازات التى حققتها فى ملفات الوزارة المختلفة.

كما تلتقى الوزيرة بوزير العمل الأردنى والجالية المصرية المقيمة فى الأردن، على هامش زيارتها إلى عمّان، لتنسيق الجهود حول قضايا الجالية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها وفخرها بحضور هذا المؤتمر الذى أثبت نجاحه منذ انطلاقه عام 2016، وترك صدى كبيرًا لدى الأوساط السياسية والثقافية فى العالم العربى لثراء حلقاته الحوارية وتنوعها باتجاه داعم لقضايا المرأة العربية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد أن مشاركتها فى المؤتمر تأتى إيمانًا بدور المرأة المحورى فى المجتمعات العربية، مؤكدة أن القيادة السياسية فى مصر تشدد على تمكين المرأة فى كل المجالات والحفاظ على حقوقها ومساندتها أمام التحديات المختلفة.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من أبرز النساء المؤثرات في مجال الإعلام والسياسة والاقتصاد على مستوى العالم، إلى جانب ممثلين عن قطاع الأعمال والاقتصاد، حيث يهدف إلى إلقاء الضوء على واقع المرأة في الشرق الأوسط، كما يتناول دور المرأة فى السياسة والأعمال ويسلط الضوء على قصص لأمهات التحق أبناؤهن بالجماعات الإرهابية.

وفى هذا الصدد، أكدت وزيرة الهجرة أن مصر تبذل جهودا ضخمة لمجابهة الإرهاب، واجتثاث جذوره، ووأد شره قبل أن يدمر العالم.

وجدير بالذكر أن مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" تنظمه مؤسسة "مى شدياق" والتى تعد من أهم مؤسسات المجتمع المدني اللبنانى التى أسستها الدكتورة مى شدياق الإعلامية والسياسية اللبنانية بعد انفجار لغم في سيارتها عام 2005 أدى إلى بتر ذراعها وساقها، وتعمل المؤسسة على تعزيز التوعية بقضايا المرأة والمجتمع إذ أنها تنظم في يوم المرأة العالمي منتدى سنويًا بعنوان "نساء على خطوط المواجهة"، كما تمنح جوائز سنوية للشخصيات البارزة، وتدير أيضًا معهدًا لتدريب الإعلاميين.