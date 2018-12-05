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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:08 م
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ولابد من وجود سياسة إعلامية سكانية مميزة..

وزيرة التخطيط: طفل القرية مصدرا لرزق العائلة ولابد من التغلب على هذه الظاهرة

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:03 م
وزيرة التخطيط: طفل القرية مصدرا لرزق العائلة ولابد من التغلب على هذه الظاهرة مؤتمر "القضية السكانية فى مصر: الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية ومقترحات التعامل"
وائل ربيعى
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قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة، إن خطة الحكومة فيما يخص مواجهة الزيادة السكانية تستهدف مواجهة تشغيل الأطفال وخاصة فى القرى لأن الطفل فى القرية والريف يعد مصدرا لرزق العائلة، مؤكدة أنه لابد من التغلب على هذه الظاهرة بشكل عملى، وكذلك إطلاق حوار مجتمعى لتحقيق المساندة الشعبية الخاصة بدعم الجهود المبذولة وتكون هناك سياسة إعلامية سكانية قادرة على التعامل مع قضية الزيادة السكانية لأن الإعلام له دور كبير فى مواجهة الزيادة السكانية والتوعية بهذه القضية المهمة.

وأضافت السعيد، بكلمتها خلال مؤتمر "القضية السكانية فى مصر: الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية ومقترحات التعامل"، الذى ينظمه مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، أنه لابد من مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات فى مواجهة الزيادة السكانية لأن الحكومة لن تستطيع القيام بكل هذه الجهود بمفردها، مشيرة إلى أن استراتيجية الحكومة للتعامل مع القضية السكانية تتضمن محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والاهتمام بالعيادات المتنقلة الذى يعد شيئا مهما للغاية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه من ضمن الأهداف التى تعمل عليها الحكومة فى الفترة الحالية فيما يخص مواجهة الزيادة السكانية محور التعليم هو إدماج المكون السكانى فى البرامج التعليمية من الأمور الهامة لتوعية الطلاب بأبعاد القضية السكانية والمفاهيم المغلوطة سواء تلك المفاهيم التنموية أو الدينية ومن بينها القول بإن البشر ثروة وهى بالفعل حقيقة إذا كانت ثروة بشرية قوية تقدر على توفير الموارد وتقديم العلاج المناسب والخدمات وغيرها، أما إذا حدث اختلال بين الثروة والموارد تكون هذه القوة البشرية عبء ولابد من تطوير الخطاب الإعلامى فى هذا الأمر وإعداد كوادر إعلامية متخصصة فى القضية السكانية.

 

 


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وزيرة التخطيط

الزيادة السكانية

جامعة القاهرة




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