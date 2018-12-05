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هندسة القاهرة تنظم الملتقى السنوى للتوظيف والتدريب بحضور كبرى الشركات.. غداً

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:46 م
هندسة القاهرة تنظم الملتقى السنوى للتوظيف والتدريب بحضور كبرى الشركات.. غداً الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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تنظم كلية الهندسة بجامعة القاهرة، صباح غد الخميس 6 ديسمبر الجاري، الملتقى الثالث والعشرين للتوظيف والتدريب بمقر الكلية.

ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور كبرى الشركات الهندسية، وبعض الشركات متعددة الجنسيات، والمراكز والمعامل وبعض الشركات الهندسية، وميكروسوفت العالمية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تعمل على أن يكون لدى الطالب مهارات ريادة الأعمال، وأن تكون لديه القدرة على عمل مشروع أو الالتحاق بسوق العمل الخاص، موضحاً أن ملتقيات التوظيف مهمة فى توفير فرص عمل للخريجين، والأهم من ذلك التدريب على ريادة الأعمال وفتح أفاق للخريجين لعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تحتاجها الدولة.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة تسعى لتوظيف واستغلال المعرفة فى التنمية وسوق العمل، وهو ما يمثل مفهوم التحول لجامعة من الجيل الثالث، لافتاً إلى أهمية تنمية مدارك الطالب ليكون بعد تخرجه رائد أعمال لديه فكره ومشروعه، مع دراسة سوق العمل ليعد نفسه بشكل ملائم يساهم فى تطوير وتنمية المجتمع، مؤكداً أن التنمية الشاملة ليست مسؤولية الدولة وحسب، لكنها مسؤولية كل فرد، قائلا:" إن اقتصاديات الأفراد هى التى تشكل اقتصاديات الدول".

ومن جانبه، أشار الدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أن ملتقى التوظيف السنوى الذى تنظمه الكلية تشارك به عدة شركات صناعية وهندسية متميزة، مضيفاً إنه يأتى فى إطار ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ودﻋﻢ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وتنمية مهارات الطلاب، وتوظيف الخريجين، وهو ما تسعى اليه جامعة القاهرة.

 


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