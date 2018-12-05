نقيب صيادلة القاهرة: نتعرض لظلم من النقابة العامة منذ 3 سنوات

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن النقابة الفرعية تتعرض لظلم منذ أكثر من 3 سنوات، من الدكتور محى عبيد النقيب العام، حيث كان هناك تنسيق بين الفرعية والعامة للتسهيل على الخريحين، من خلال نظام تم صرف 30 ألف جنيه عليه، قبل مجيء المجلس الحالى.

وأوضح الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أن النقيب الحالى، قرر وقف هذا النظام فى نقابة القاهرة فقط، منذ توليه منصبه، وأبعد النقابة الفرعية عن أعضائها، لافتا إلى أنه فوجئ فى أخر زيارة له للنقابة لتجديد الاشتراك في مشروع العلاج، عن وقف تلك الخدمة عنه لاحالته للتأديب.

واتهم النقيب العام، بالتعنت ضد فرعية القاهرة، خاصة أن تلك الخدمات كانت تهدف لتمكين أعضاء القاهرة من الحصول على نفس خدمات النقابة العامة، وتوريد الرسوم لصالح النقابة العامة.