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نقابة المهن التعليمية توجه الفرعيات واللجان النقابية بمنتابعة مشكلات المعلمين

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:00 ص
نقابة المهن التعليمية توجه الفرعيات واللجان النقابية بمنتابعة مشكلات المعلمين نقابة المعلمين - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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وجهت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، النقابات الفرعية ولجانها النقابية، تفعيل غرف عمليات النقابات الفرعية واللجان النقابية؛ للتواصل مع قواعد المعلمين من خلال النزول إلى المدارس فى القرى والنجوع والمراكز.
 
وأضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك إيماناً من النقابة العامة بدورها النقابى والخدمى الفعال والمسئول تجاه جموع المعلمين، ولكونها دائماً فى قلب الأحداث ضاربة أروع الأمثلة بالخلق الرفيع للمعلمين.
 
وشددت هيئة مكتب النقابة العامة، على ضرورة التعرف على مشاكل المعلمين على الطبيعة وحلها والاهتمام بهم ورعايتهم والتواجد فى قلب الحدث أثناء وقوعه وتوكيل محامى للدفاع عنهم فى حالة الضرورة؛ وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة بتقارير فورية بكل ما يستجد لكى يتثنى للنقابة العامة اتخاذ اللازم نحو حل أية مشكلات وتوصيل صوت المعلمين إلى الجهات المختصة دون أن يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية.
 
وأكدت هيئة مكتب النقابة العامة، ضرورة فتح جميع مقرات اللجان النقابية والنقابات الفرعية أمام جموع المعلمين لأنها فى الأساس هى بيت المعلم والمدافع عنه فى كافة قضاياه، لتعظيم الدور الذى تقوم النقابات الفرعية ولجانها النقابية تجاه جموع المعلمين.
 
 

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