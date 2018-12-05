video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب وزير الخارجية يشارك اليوم بمؤتمر المانحين للتنمية بتجمع دول الساحل الخمس

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:23 ص
نائب وزير الخارجية يشارك اليوم بمؤتمر المانحين للتنمية بتجمع دول الساحل الخمس السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

يتوجه السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم الأربعاء، إلى موريتانيا للمشاركة فى مؤتمر المانحين للتنمية بتجمع دول الساحل الخمس (G5) فى نواكشوط يومى 5 و6 ديسمبر الجارى، وذلك لبحث البُعد التنموى لدول الساحل من خلال مناقشة المشروعات ذات الأولوية المطروحة من قِبل السكرتارية الدائمة للتجمع لتنفيذها على المديين المتوسط والبعيد.

 

وتأتى مشاركة مصر فى هذا المؤتمر، تأكيدا على دعمها الكامل لدول الساحل الأفريقى من خلال تقديم المساعدات الإنسانية واللوجيستية وتنظيم دورات تدريبية فى المجالات ذات الاحتياج لدول الساحل الخمس عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إضافة لمساعدة تلك الدول فى مجابهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والمساهمة فى بناء القدرات الأمنية والدفاعية لدول الساحل من خلال الدورات التى توفرها وزارة الدفاع، ومحاربة الفكر المتطرف ونشر قيم الإسلام عبر برامج أنشطة مركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام.

 

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن شاركت مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية فى المؤتمر الدولى للمانحين الدوليين للساحل الأفريقى فى بروكسل خلال شهر فبراير 2018، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى وكل من مالى وتشاد والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ليبيا تترقب توحيد مؤسستها العسكرية.. مراقبون: حسم ملف الجيش الحل الوحيد للأزمة الراهنة.. البرلمان يخمد الصراع ويوافق على هيكلة المجلس الرئاسى لرئيس ونائبين.. والإرهاب يضرب الجنوب ودول الساحل والصحراء تترقب

مصر

اخبار مصر

نائب وزير الخارجيه

دول الساحل والصحراء

اخبار افريقيا




لا تفوتك
"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة