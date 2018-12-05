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موسكو تدعو باريس للامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة خلال الاحتجاجات

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:59 م
موسكو تدعو باريس للامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة خلال الاحتجاجات احتجاجات فرنسا
موسكو (أ ش أ)
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دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فرنسا للامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة أثناء الاحتجاجات وضمان أمن الصحفيين.

وقالت زاخاروفا للصحفيين اليوم الاربعاء: "ندعو باريس للامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة، وعدم استخدام القوة ضد الصحفيين، وعدم نسيان معايير احترام حرية التعبير وضمان أمن أنشطة ممثلى وسائل الإعلام". وأضافت: " نطالب الطرف الفرنسى بخلق الظروف اللازمة لضمان أمن الصحفيين بشكل كامل".

وتشهد فرنسا منذ أكثر من أسبوعين مظاهرات لحركة السترات الصفراء، حيث أدت المواجهات بين المتظاهرين والشرطة لمئات الجرحى، بعضهم من الشرطة، التى اعتقلت أكثر من 220 شخصاً.. وأصيب خلال الاحتجاجات 12 صحفياً من قناة "آر تي" الروسية.

 


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