موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الحكومة تعلن إنشاء منطقة حرة بمدينة بدر ومركز لوجستى بـ6 أكتوبر

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الحكومة تعلن إنشاء منطقة حرة بمدينة بدر ومركز لوجستى بـ6 أكتوبر وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

تعلن إنشاء منطقة حرة بمدينة بدر ومركز لوجستى بـ6 أكتوبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (ش.م.م تحت التأسيس) على مساحة 1804173.03م2، بما يعادل 429 فدان تقريبًا، بمدينة بدر، ومقسمة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى على مساحة 203 أفدنة تقريبًا، والمرحلة الثانية على مساحة 226 فدانا تقريبًا.

التموين تعلن بدء إعادة المحذوفين من البطاقات اعتبارا من 10 ديسمبر الجارى

أعلن اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أنه سيتم بدء إعادة المحذوفين من بطاقة التموين اعتبارا من يوم 10 ديسمبر الجارى، وذلك لمن تقدم إلى مكتب التموين فى الفتره من يوم 1 إلى 9 ديسمبر بطلب للتظلم من حذف بعض أفراد أسرته من بطاقته التموينية، حيث يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة والتأكد أيضا أنه من المستحقين للدعم .

خالد أبو بكر ينعى شقيق رجل الأعمال الإماراتى "خلف الحبتور "

تقدم المحامى الدولى والإعلامى خالد أبو بكر بخالص التعازى لرجل الأعمال الإماراتى خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، فى وفاة شقيقه الأكبر الراحل محمد الحبتور، سائلا المولى عز وجل الرحمة والمغفرة والتثبيت فى السؤال للفقيد وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان.

بدء التحقق مع رانيا يوسف فى التحريض على الفسق والفجور

بدأت، منذ قليل، النيابة العامة التحقيق مع الفنانة رانيا يوسف فى البلاغات المقدمة من عدد من المحامين ضدها يتهمونها بارتكاب الفعل العلنى الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التى تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصرى.

السترات الصفراء تظهر بالعراق ومتظاهرون يحاولون اقتحام مبنى محافظة البصرة

فرقت قوات الأمن العراقية، تظاهرة نظمها سكان محافظة البصرة وعدد من المتظاهرين يرتدون السترات الصفراء، احتجاجا على سوء الخدمات وانعدام فرص العمل، فضلا عن المطالبة بتنفيذ الوعود الحكومية التى أطلقها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادى، قبل بضعة أيام من انتهاء فترة حكمه.

وفاة شقيق رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور.. و"اليوم السابع" تتقدم بالعزاء

توفى محمد بن أحمد الحبتور، شقيق رجل الأعمال الإماراتى خلف بن أحمد الحبتور، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر فى مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه بدبى، ليوراى الفقيد الثرى فى مقبرة القوز بعد الصلاة.

النائب العام يحيل المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام للمحاكمة الجنائية، فى الواقعة التى اشتهرت إعلاميًا بـ"اختطاف طائرة مصر للطيران"، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى، وتعطيله سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها تحقيقًا لغرض إرهابى، فضلًا عن ترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

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العصار" يلتقى شركة "راينميتال" الإيطالية لبحث سبل تطوير التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وFabian ocmsnerرئيس شركة راينميتال الإيطالية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية ومكونات السيارات على ضوء لقاءات الشركات العالمية المشاركة فى معرض EDEX2018 المقام فى الفترة من 3 – 5 ديسمبر الجارى.