video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر تتسلم الجائزة الدولية لاتفاقية "الأيوا" لصون الطيور المائية الأفريقية

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 06:00 م
مصر تتسلم الجائزة الدولية لاتفاقية "الأيوا" لصون الطيور المائية الأفريقية مصر تتسلم رسميا الجائزة الدولية لاتفاقية "الأيوا"
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
تسلم الدكتور أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس جائزة الصون الدولية لاتفاقية صون الطيور المائية الأفريقية والأورواسيوية (الأيوا)، اليوم الأربعاء، ممثلا عن جهاز شئون البيئة وقطاع حماية الطبيعة وبصفته نقطة الإتصال الوطنية للاتفاقية، وذلك بافتتاح الاجتماع السابع للأطراف بالاتفاقية المنعقد بمدينة ديربان، بجنوب أفريقيا.  
 
وأكد الدكتور أيمن حمادة، على أن فوز مصر بجائزة الأيوا عن الفئة المؤسسية يعد تتويج للجهود المبذولة لحماية وصون الطيور المائية  المهاجرة.
 
وأضاف أن قطاع حماية الطبيعة  ينفذ خطط طموحة وواعية لرصد و حصر الطيور المائية بمصر من أجل حماية التنوع البيولوجى والذى تتشرف مصر بقيادة العالم فى حمايته من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى خلال الفترة من 2018-2020.
 
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن فوز مصر ممثلة فى جهاز شئون البيئة يعد أول جهة حكومية بعد حكومة هولندا تفوز بالجائزة منذ إطلاقها، كما أنها أحد المؤشرات على نجاح خططها فى خفض نسب التلوث بالبحيرات التى يمر بها الطيور فى رحلتها  مؤكدة أن الطيور تحتاج لبيئة صالحة وصحية لكي تستكمل رحلة الهجرة.
 
وأشادت اللجنة بالبرنامج المصرى فى رصد الطيور المائية حيث وصفته بالأكثر شمولا من نوعه من حيث الإدارة المتكاملة للطيور المائية المهاجرة والصيد المستدام للطيور على طول الساحل المصرى للبحر المتوسط مما يحقق أهداف إتفاقية صون الطيور المائية (الأيوا) بالإضافة إلى إتفاقية رامسار فى البلاد.
 
جدير بالذكر، أنه تم إنشاء جائزة الأيوا في عام 2005 من قبل اللجنة الدائمة لاتفاقية صون الطيور المائية المهاجرة للاعتراف بجهود المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات بالإضافة إلى الأفراد التى قدمت مساهمة كبيرة في الصون المستدام للطيور المائية في المنطقة الأفريقية - الأوروبية الآسيوية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب مجدى ملك يطالب بمزيد من الرقابة على المصانع الملوثة للبيئة

البيئة تشارك بأنشطة توعوية متنوعة بمبادرة أفضل قرية نموذجية بالفيوم

وزيرة البيئة تلتقى الشباب المصرى المشارك بمؤتمر المناخ ببولندا

وزارة البيئة

صون الطيور المائية

جائزة الايوا

حماية الطيور




لا تفوتك
وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ7.5 أو 8% بحلول 2022

وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ7.5 أو 8% بحلول 2022

معرض إيديكس 2018.. الأيدى المصرية تبدع فى صناعة سيارة "هاند ميد".. "كليوباترا" أو "نفرتيتى" تعمل بالبنزين والكهرباء وتدور أتوماتيكيا.. أحمد شوقى: الموديل يعود 1932 وأصنعها بالطلب وستطرح بالأسواق قريبا.. صور

معرض إيديكس 2018.. الأيدى المصرية تبدع فى صناعة سيارة "هاند ميد".. "كليوباترا" أو "نفرتيتى" تعمل بالبنزين والكهرباء وتدور أتوماتيكيا.. أحمد شوقى: الموديل يعود 1932 وأصنعها بالطلب وستطرح بالأسواق قريبا.. صور

وفد فرنسى يزور العاصمة الإدارية..المتحدث باسم العاصمة: الوفد مكون من 8 شركات وطلب إجراء جولة بالموقع قبل ضخ استثمارات..ويؤكد:النقل الجماعى والبنية التحتية عناوين للمشروعات المقرر إنشاؤها بمعرفة الشركات الفرنسية

وفد فرنسى يزور العاصمة الإدارية..المتحدث باسم العاصمة: الوفد مكون من 8 شركات وطلب إجراء جولة بالموقع قبل ضخ استثمارات..ويؤكد:النقل الجماعى والبنية التحتية عناوين للمشروعات المقرر إنشاؤها بمعرفة الشركات الفرنسية

شارك برأيك.. هل تؤيد عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلى للمرة الرابعة؟

شارك برأيك.. هل تؤيد عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلى للمرة الرابعة؟

إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد التحقيق معها بواقعة الفستان والتحريض على الفسق

إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد التحقيق معها بواقعة الفستان والتحريض على الفسق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة