مصر تتسلم الجائزة الدولية لاتفاقية "الأيوا" لصون الطيور المائية الأفريقية

كتبت آية دعبس

تسلم الدكتور أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس جائزة الصون الدولية لاتفاقية صون الطيور المائية الأفريقية والأورواسيوية (الأيوا)، اليوم الأربعاء، ممثلا عن جهاز شئون البيئة وقطاع حماية الطبيعة وبصفته نقطة الإتصال الوطنية للاتفاقية، وذلك بافتتاح الاجتماع السابع للأطراف بالاتفاقية المنعقد بمدينة ديربان، بجنوب أفريقيا.

وأكد الدكتور أيمن حمادة، على أن فوز مصر بجائزة الأيوا عن الفئة المؤسسية يعد تتويج للجهود المبذولة لحماية وصون الطيور المائية المهاجرة.

وأضاف أن قطاع حماية الطبيعة ينفذ خطط طموحة وواعية لرصد و حصر الطيور المائية بمصر من أجل حماية التنوع البيولوجى والذى تتشرف مصر بقيادة العالم فى حمايته من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى خلال الفترة من 2018-2020.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن فوز مصر ممثلة فى جهاز شئون البيئة يعد أول جهة حكومية بعد حكومة هولندا تفوز بالجائزة منذ إطلاقها، كما أنها أحد المؤشرات على نجاح خططها فى خفض نسب التلوث بالبحيرات التى يمر بها الطيور فى رحلتها مؤكدة أن الطيور تحتاج لبيئة صالحة وصحية لكي تستكمل رحلة الهجرة.

وأشادت اللجنة بالبرنامج المصرى فى رصد الطيور المائية حيث وصفته بالأكثر شمولا من نوعه من حيث الإدارة المتكاملة للطيور المائية المهاجرة والصيد المستدام للطيور على طول الساحل المصرى للبحر المتوسط مما يحقق أهداف إتفاقية صون الطيور المائية (الأيوا) بالإضافة إلى إتفاقية رامسار فى البلاد.

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء جائزة الأيوا في عام 2005 من قبل اللجنة الدائمة لاتفاقية صون الطيور المائية المهاجرة للاعتراف بجهود المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات بالإضافة إلى الأفراد التى قدمت مساهمة كبيرة في الصون المستدام للطيور المائية في المنطقة الأفريقية - الأوروبية الآسيوية.