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محكمة تركية تؤيد حكم حبس المعارض الكردى دميرطاش

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 03:13 ص
محكمة تركية تؤيد حكم حبس المعارض الكردى دميرطاش المعارض الكردى صلاح الدين دميرطاش
أ ش أ
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ذكرت صحيفة "ينى شفق" التركية أن محكمة فى إسطنبول أيدت أمس الثلاثاء حكم السجن الصادر فى سبتمبر الماضى ضد المعارض الكردى صلاح الدين دميرطاش بزعم الدعاية للإرهاب. 

وينص الحكم على سجن دميرطاش أربع سنوات وثمانية أشهر .

وصعد نجم دميرطاش عبر أدائه اللافت فى انتخابات عام 2014 التى فاز فيها أردوغان. وترشح المعارض الكردى ثانية فى الانتخابات الأخيرة التى جرت فى يونيو 2018 من زنزانته.

وأيدت المحكمة حكما آخر بسجن سرى ثرياأوندر نائب حزب الشعوب الديمقراطى لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر.

ويقبع الآن فى سجون أردوغان نحو 12 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطى اليسارى الموالى للأكراد على ذمة التحقيق فى جرائم إرهابية بعد رفع الحصانة عنهم فى مايو 2016.

وترى الحكومة التركية أن حزب الشعوب الديمقراطى له صلة بحزب العمال الكردستانى الذى تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى منظمة إرهابية.


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