محافظة القاهرة تشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمرج

تنظم محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالقاهرة وشرطة المرافق، حملة تستمر لمدة يومين لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ضمن الموجة التى تشنها وزارة الزراعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

ويشارك فى الحملة إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندس السيد حامد مدير مديرية الزراعة بالقاهرة، واللواء على عبدالله، رئيس حى المرج، والنقيب محمد طلعت قائد شرطة المرافق بحى المرج.

ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة يومان لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.