محافظة القاهرة تسترد 74 فدان من أراضى الدولة بحلوان

أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فى اطار تنفيذ الموجة الثانية عشر لاسترداد حق الدولة نفذ حى حلوان حملة مكبرة بمشاركة شرطة المرافق وقسم الشرطة والأملاك والمتابعة الميدانية لاسترداد ثلاث قطع اراضى من املاك الدولة متعدى عليها بلغت مساحتها 74 فدان و12 قيراط بمنطقة كفر العلو وشارع رايل بجوار مدرسة صلاح سالم.

وأضاف نائب المحافظ انه تم تنفيذ 9 قرارات ازالة للتعدى على املاك الدولة بمساحة 400 متر بالمشروع الامريكى وتم تحرير محضر ادارى برقم17999 لعام 2018 ، مشيرا إلى أن اللواء محمد عبد الحميد رئيس حى حلوان أشرف على الحملة.