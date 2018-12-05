video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 04:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تسترد 74 فدان من أراضى الدولة بحلوان

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 04:00 ص
محافظة القاهرة تسترد 74 فدان من أراضى الدولة بحلوان التعديات على الاراضى الزراعية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فى اطار تنفيذ الموجة الثانية عشر لاسترداد حق الدولة نفذ حى حلوان حملة مكبرة بمشاركة شرطة المرافق وقسم الشرطة والأملاك والمتابعة الميدانية لاسترداد ثلاث قطع اراضى من املاك الدولة متعدى عليها بلغت مساحتها 74 فدان و12 قيراط بمنطقة كفر العلو  وشارع رايل بجوار مدرسة صلاح سالم.
 
 
وأضاف نائب المحافظ انه تم تنفيذ 9 قرارات ازالة للتعدى على املاك  الدولة  بمساحة 400 متر بالمشروع الامريكى وتم تحرير محضر ادارى برقم17999 لعام 2018 ، مشيرا إلى أن اللواء محمد عبد الحميد رئيس حى حلوان أشرف على الحملة.
 
 
 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العاصمة تستعيد نصف مليون متر مربع خلال الموجة الثانية عشر لاسترداد أرضى الدولة

ننشر أماكن تواجد فرق الكشف عن فيروس سى بحى السلام أول بالقاهرة

تعليم القاهرة:مشاركة المدارس الثانوية والإدارات التعليمية فى حملة فيروس سى

القاهرة

حلوان

اراضي الدولة

اخبار القاهرة




لا تفوتك
"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة