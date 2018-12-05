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محافظة الجيزة تدرس تخصيص مكان بكل حى لترخيص عربات المأكولات للشباب

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 05:00 ص
محافظة الجيزة تدرس تخصيص مكان بكل حى لترخيص عربات المأكولات للشباب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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قال اللواء علاء بدران السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، إن المحافظة تدرس تخصيص منطقة بكل حى ومدينة لتكون مكان لتجمع الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، على خطى مشروع "شارع مصر" الذى تم إنشاءه بحى النزهة فى القاهرة.
 
وأضاف السكرتير المساعد للجيزة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إقتراح عدة شوارع بالعمرانية وبولاق وعدة أحياء أخرى لتهيئتها لاستقبال الشباب الذين سيتم الترخيص لهم وفقا للقانون المنظم لمثل هذه المشاريع.
 
يذكر أن شارع مصر، هو نموذج لتشغيل الشباب أصحاب عربات المأكولات والسلع الأخرى، بشكل قانونى، وتم إنشاء المشروع بعدة مناطق منها النزهة بالقاهرة، وبنها بالقليوبية وغيرها.
 
 

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