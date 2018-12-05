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محافظة​ الجيزة تنظم ندوات ورحلات لتنشط الوعى السياحى لطلاب المدارس

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:46 ص
محافظة​ الجيزة تنظم ندوات ورحلات لتنشط الوعى السياحى لطلاب المدارس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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نظمت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة عددًا من ندوات التوعية الأثرية والسياحية بمختلف مدارس المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إن المحافظة تحرص على تنمية الوعى السياحى والأثرى لدى طلاب المدارس بإقامة هذه الندوات بمختلف المدارس بهدف تعريف الطلاب بالسياحة وأهميتها الاقتصادية إضافة إلى إلقاء الضوء على تاريخ المحافظة وتوضيح المعالم السياحية والأثرية بداخلها وكذلك دور الشباب والانتماء إلى الوطن ومحاربة الإرهاب وما له من تأثير على استقرار البلاد وأمنها.

وأشار إلى أن الندوات يديرها محاضرين متخصصين من الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة من أجل زيادة الوعى السياحى لدى الطلاب. 

وتتناول شرح لأهمية المناطق الأثرية والتاريخية وكيفية التعامل مع السائحين من خلال عرض فيلم تسجيلى عن المحافظة يلقى الضوء على المعالم السياحية.

وأكد المحافظ أنه تم توجيه الإدارات التعليمية بالتنسيق دوريا مع الإدارة العامة للسياحة لعقد ندوات توعية لطلاب المدارس بالإضافة إلى رحلات ثقافية للطلاب.

وأشار حسن عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالجيزة أنه يتم بصفة مستمرة إضافة موضوعات للندوات تساهم فى تنشيط الوعى السياحى لدى الطلاب ومن هذه الموضوعات موضوع " التراث وأهميته للسياح" بإعتباره من الموضوعات التى تساهم فى تعزيز الروابط ما بين الماضى والحاضر والمستقبل" ، " وطن سياحى نظيف" ، " المياه وأهمية الحفاظ عليها " وما يستجد من موضوعات تخدم القطاع السياحى.

وأوضح أنه بالتعاون مع إدارة الهرم التعليمية تم عمل ندوات مجمعة بمختلف مدارسها تحت عنوان "طوف وشوف" ويواصل المحاضرون الندوات بجميع الإدارات التعليمية على مدار العام الدراسى وكذلك تنظيم "برامج صيفية" ورحلات للمناطق السياحية والأثرية.

 


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