video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مبعوثة الاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط تصل القاهرة

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:15 ص
مبعوثة الاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط تصل القاهرة مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

وصلت مطار القاهرة الدولي، مبعوثة الاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط سوزانا تيرستال ، قادمة من ألمانيا فى زيارة تلتقى خلالها مع عدد من المسئولين.

وكان  الاتحاد الأوروبي قد عين سفيرة هولندا السابقة في إيران، سوزانا تيرستال كمبعوث جديد لعملية السلام في الشرق الأوسط سبتمبر الماضي ، وشغلت تيرستال قبل ان تعين كمبعوث للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، منصب سفيرة هولندا في إيران وأنغولا، وانضمت لوزارة الخارجية الهولندية عام 1994، وشغلت عدة مناصب فى الخارجية الهولندية، ونائبا للممثل الدائم لبلادها في الأمم المتحدة بجنيف.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ثالث العالم فى بطولة المحترفين لكمال الأجسام يصل مطار القاهرة

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية

مطار القاهرة

اخبار المطار

الأمم المتحدة




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة