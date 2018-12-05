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مباحثات بالجامعة العربية مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى حول القضية الفلسطينية

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:21 م
مباحثات بالجامعة العربية مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى حول القضية الفلسطينية الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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بحث السفير سعيد أبوعلى الأمين العام المُساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية، خلال لقائه اليوم الأربعاء، سوزانا ترستال مبعوثة الاتحاد الأوروبى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، آليات التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى فى الشأن الفلسطينى بما يُسهم فى تحريك جهود السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناول اللقاء، الذى عقد فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إيفان سوركوش، الأوضاع السياسية والإنسانية الراهنة وما يتعرض له الشعب الفلسطينى من مُعاناة مُستمرة ومتواصلة جراء الاحتلال الإسرائيلى وانسداد أفق التسوية السياسية وتهرّب الاحتلال من استحقاقاتها التى أقرّتها الشرعية الدولية.

كما تناول اللقاء الضرورة المُلحّة لتحقيق السلام العادل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مرجعيات عملية السلام المُحددة والتى تستند إلى مبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية كونه يُمثّل الركيزة والضمانة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.

ويأتى اللقاء فى إطار جهود المبعوثة الجديدة للاتحاد الأوروبى للتشاور مع الأطراف المعنية والمُهتمة بقضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 


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