"لا يهمنى اسمك ولا عنوانك".. مشهد إنسانى لشاب يساعد آخر بملابسه (فيديو)

كتب محمد عبد العظيم

من المواقف الإنسانية العظيمة، أن تقدم المساعدة لمن يحتاجها دون أن يراك أحد أو يكون ذلك الفعل مصور، ووفق هذه القاعدة يمكن اعتبار هذا المشهد من أعظم المواقف الإنسانية، حيث يقدم رسالة نبيلة فى مساعدة الأخرين دون أن نعرفهم.

شاب يقود سيارته فى أحد شوارع الإسكندرية، وفى ليلة ممطرة تكون درجة الحرارة منخفضة للغاية، وبينما هو فى طريقه يلاحظ راجل جالس فى الطريق، ليقوم بكل إنسانية بالنزول من سيارته وخلع "التيشرت" الذى يرتديه ويلبسه لهذا الراجل، ومن ثم يعود إلى سيارته مرة أخرى ليستكمل رحلته، دون أن يدرك أن هناك من يقوم بتصويره.

الفيديو حصد على العديد من المشاهدات على مواقع السوشيال ميديا، وسط إشادة كبيرة بموقف هذا الشاب وإنسانيته فى ليالى الشتاء الباردة.