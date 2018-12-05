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عبور 248 سفينة قناة السويس بحمولة 17.1 مليون طن فى 5 أيام

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 05:30 ص
عبور 248 سفينة قناة السويس بحمولة 17.1 مليون طن فى 5 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ5 أيام الماضية، من الجمعة حتى أمس الثلاثاء، عبور قناة السويس 248 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 17.1 ملايين طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 51 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم السبت 53 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت يوم الأحد، 49 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت الإثنين 48 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، فيما عبرت أمس الثلاثاء قناة السويس 47 سفينة، بحمولة 3.6 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ4 أيام الماضية إلى 248 سفينة بحمولة 17.1 ملايين طن.

 

 
 
 

 


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