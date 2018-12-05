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سامح شكرى يصل القاهرة بعد رئاسة الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الكويتية

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:42 ص
سامح شكرى يصل القاهرة بعد رئاسة الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الكويتية وزير الخارجية
كتب محمود عبد الغنى
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وصل مطار القاهرة الدولى، سامح شكرى وزير الخارجية قادما من الكويت، بعد رئاسة أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية - الكويتية المشتركة، والتى استغرقت ثلاثة أيام، برئاسة وزيرى خارجية البلديّن.
 
و عقد سامح شكرى وزير الخارجية، الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى، وذلك قبيل بدء أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة المُنعقدة برئاسة وزيريى خارجية البلدين فى الكويت.
 
وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب فى بداية اللقاء لنظيره الكويتى عن تقديره العميق للعلاقات المتميزة وروابط الأخوة التى تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، والتى تعد امتدادا للروابط التاريخية التى دائما ما جمعت بينهما، مشيدا بالمواقف المقدرة التى تتخذها الكويت الداعمة لمصر والتى تعد محل تقدير واحترام من مصر قيادة وشعبا، وحجم الزخم الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية فى شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبيّن الشقيقيّن.

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