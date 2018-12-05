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روسيا تأمل عدم تعارض عملية "الدرع الشمالى" الإسرائيلية مع القرار الأممى 1701

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 10:57 ص
روسيا تأمل عدم تعارض عملية "الدرع الشمالى" الإسرائيلية مع القرار الأممى 1701 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
موسكو(أ ش أ)
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعول على أن إسرائيل لن تنتهك القرار الأممى رقم 1701 خلال العملية التى تجريها شمالى البلاد على الحدود مع لبنان.

وقالت زاخاروفا خلال موجز صحفى -نقلته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء"لا مجال للشك فى حق إسرائيل لحماية أمنها القومى، بما فى ذلك منع أى كان من التسلل غير الشرعى إلى أراضيها، إلا أننا نعرب عن أملنا فى أن الأعمال التى تتخذ لهذا الغرض لن تتعارض مع بنود القرار الأممى رقم 1701 الذى ينص على قواعد تصرف الأطراف فى المنطقة الزرقاء".

فى سياق آخر، قالت زاخاروفا، أن روسيا ستضطر لاتخاذ إجراءات الرد فى حال تعزيز الوجود العسكرى الأمريكى فى قبرص، وأشارت إلى أن تعزيز الوجود العسكرى الأمريكى فى قبرص سيؤدى إلى عواقب خطيرة مزعزعة لاستقرار البلاد.

وأكدت أن الجانب الروسى لفت انتباه القيادة القبرصية مرارا إلى أن المزيد من عسكرة الجزيرة ومشاركتها فى تنفيذ الخطط الأمريكية وحلف الناتو فى شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط ستؤدى حتما إلى عواقب خطيرة وتزعزع الاستقرار فى قبرص نفسها.

 


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