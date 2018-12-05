رئيس مياه الجيزة: دراسة للاستفادة من الأبار الارتوازية بناهيا

كتب سيد الخلفاوى

وجه المهندس منصور بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي بضروره صيانة الشبكات لتخفيض معدلات الفاقد من مياه الشرب ووضع خطةطه لاستبدال المحابس أثناء أعمال الصيانة او الانقطاعات المفاجئة لتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل للوقت.

و شدد منصور، خلال اجتماعه مع قيادات الشركة، على الوصول للطاقة الإنتاجية المثلى بالمحطات وفقا لقدرتها التصميمية بتغيير طلمبات ذات كفاءة عالية مثل ما يتم بمحطة و إمبابة الرئيسية .

وطالب بدوى رؤساء القطاعات متابعة وسرعة الإنتهاء من تأهيل بعض محطات الكومباكت كما يحدث بمحطه ابوالنمرس وحدات جديدة ترفع الطاقة الإنتاجيه من 6000م3/يوم إلى حوالي15الف/م3يوم قابلة للزيادة وكذلك محطه الجلاتمه1،2 .

وقال منصور أن الشركة تقوم بعمل دراسات للاستفادة من بعض الآبار الارتوازيه بناهيا بالتعاون مع الرى.