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رئيس "شكاوى البرلمان": التوك توك تسبب فى الفوضى وتسرب الأطفال من التعليم

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 06:30 ص
رئيس "شكاوى البرلمان": التوك توك تسبب فى الفوضى وتسرب الأطفال من التعليم همام العادلى/ مجلس النواب
كتب محمود حسين
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قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن التوك توك ساعد على انتشار الجريمة وتسرب الأطفال من التعليم، وتسبب فى نشر الفوضى.

وأضاف "العادلى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه يؤيد قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تراخيص التوك توك بشكل مؤقت لضبط المنظومة، فى ظل تسببه فى حالة فوضى كبيرة فى الشارع المصرى دون أى ضوابط، لافتا إلى ضرورة أن يتم وضع إجراءات حازمة لتقنين أوضاع التوك توك وتحديد حد أدنى لسن سائقيه، حتى لا تستمر ظاهرة تسرب الأطفال من التعليم، وأن يتم الترخيص لمن يعمل على توك توك كمصدر رزق وكسب العيش للإنفاق على أسرته.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن التوك توك انتشر بشكل كبير فى كافة الشوارع والميادين المصرية دون وجود أى ضوابط  تحكمه، ورغم وجود نصوص فى قوانين تنظمه إلا أنها غير مفعلة، وبالتالى تسبب فى انتشار الفوضى وتعطيل حركة المرور وانتشار جرائم الخطف والسرقة والقتل، مما يتطلب ضرورة تشديد الرقابة عليه، ووقف استيراده.


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