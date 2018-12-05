رئيس الوزراء العراقى يعزى العراقيين برحيل الشاعر الكبير عريان السيد خلف

كتب : أحمد جمعة

تقدم رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، بأحر التعازى وخالص المواساة إلى الشعب العراقى وبالأخص الوسط الثقافى وإلى عائلة الشاعر الكبير عريان السيد خلف.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن العراق خسر شاعرا عراقيا وطنيا كبيرا أغنى الأدب العراقى الشعبى بالكثير من النتاجات الشعرية الرصينة، مضيفا "كما لا يسعنى بهذه المناسبة الحزينة إلا أن أشد على أيدى ذوى الراحل، داعيا من العلي القدير أن يلهم ذويه الصبر والسلوان."