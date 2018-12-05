رئيس أوكرانيا: سنتواصل مع الصليب الأحمر للاطمئنان على البحارة المحتجزين لدى روسيا

كييف (أ ش أ)

أكد الرئيس الأوكرانى، بيترو بوروشينكو أنه سيتم التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاطمئنان على حالة البحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن تصريحات بوروشينكو جاءت خلال استقبال أسر البحارة الأوكرانيين الذين احتجزتهم روسيا الأسبوع الماضى فى مضيق كيرتش.

وقال الرئيس الأوكرانى لأقارب البحارة أنه " تم تحضير ملف لرفع دعوى قضائية ضد روسيا فى محكمة العدل الدولية".

يذكر أن 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية خرقت فى 25 نوفمبر الماضى، الحدود البحرية الروسية من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش ودخلت المياه الإقليمية الروسية، رافضة الاستجابة للمطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات حرس الحدود الفيدرالية الروسية بالتوقف على الفور، ما دفع القوات إلى احتجاز السفن مع أفراد طواقمها.