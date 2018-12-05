رئاسة الحرمين تنشئ إدارة للمتطوعين فى خدمة الحجاج

كتب – إسماعيل رفعت

أنشأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إدارة تعنى بالعمل التطوعي داخل المسجد الحرام؛ بمتابعة الأعمال التطوعية المقدمة للرئاسة بعد أخذ التوجيه من صاحب الصلاحية، والاستفادة من المتطوعين وستجيلهم، ثم بعد ذلك ترشيحهم وتحفيزهم وحل ما يواجهون من مشاكل وضمان حقوقهم بالتواصل الدائم معهم لتطوير العمل وتحسينه، وتقيم العمل التطوعي بالرئاسة وتطويره، والسعي أيضا لزيادةُ المحبّة والترابط بين النّاس، كما ينمني العمل التطوعي من نمائهم الاجتماعى وتماسكهم ومما يمنحُ الفرد رضا الله-عزّوجل- وينال به الثّواب والأجر.

وقالت رئاسة الحرمين فى بيان لها، إن ذلك يأتى فى إطار خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الاستراتيجية في مواكبة الرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية (2030)، وتحقيق أحد أهم أهدافها الاجتماعية والنهوض بالمجتمع وتسخير طاقات الأفراد وبناء الإنسان وتوجيهه إلى إنماء واقعه نحو واحدة من أهم الأهداف النبيلة للروية المباركة، الوصول إلى مليون متطوع فى القطاع غير الربحى سنوياً، واستناداً على عمق الحرمين الشريفين وبعدهما الإسلامي والتوجيهى والإرشادى. وشاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في نشاط اليوم العالمي للتطوع تماشياً مع شعار (التطوع مستقبل الحضارات)، حيث يعد الهدف من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في خدمة المجتمع.

وأكدت الإدارة أن ذروة العمل التطوعي تكون في موسم رمضان المبارك عبر حملة (أفطار صائم)، و(حملة كلنا صفاً واحد جنودنا البواسل) وذلك بما يربو على (3000) متطوع وبلغ عدد وجبات إفطار صائم بمعدل 15 ألف وجبة وتتقلص ذروة التطوع في شهر الحج بمعدل 2050 متطوع كما ينشط التطوع في يوم الجمعة المباركة بمعدل 300 متطوع فيما تعتمد الإدارة على الفرز والتوزيع بين الإدارات الخدمية والميدانية.

وأعلنت رئاسة الحرمين، أن ميثاق التطوع، هي عبارة عن استمارة توفرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر إدارة تنسيق العمل التطوعي ويقدم المتطوع أوراق اعتماده لدى الجهة المعنية بالعمل التطوعي ويتم تعبئتها ووضع المعلومات الشخصية والهدف من التطوع وترسل إلى صاحب الصلاحية لاعتمادها وسعياً من الرئاسة إلى تدشين المنصة الإلكترونية عبر موقعها الألكتروني ولذك للتسهيل على المتطوعين التسجيل والمشاركة في خدمة المجتمع بما يكفل لمحافظة دائماً على تعزيز وتطوير العمل التطوعيّ.

ونشطت الجهات والجمعيات الحكومية وغير الربحية داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته الخارجية، وفعلت جمعية الهلال الأحمر السعودي، وجمعية كشافة مكة المكرمة، ومتطوعي معهد الحرم، وكلية الحرم، ومتطوعي الدفاع المدني، وجمعية غوث، وتعظيم البلد الحرام، دورها في هذا الجانب بالتعاون مع إدارة تنسيق العمل التطوعي حيث تعنى بالتسهيل على الأفراد لكسب الخبرة المهنية وتعزيز الصحة وتعزيز الشعور بالوقت، كما تسعى الإدارة إلى ابتكار أساليبٍ جديدةٍ للعمل التطوعيّ، والتي تُساهمُ في تشجيعِ الأفراد المُتطوّعين وحثّهم على الاستمرارِ بالتطوّعِ، وتوفير الموارد اللّازمة لدعمِهم وفق تطلعات القيادة الرشيدة- رعاها الله- من أجل تحقيق النّتائج المطلوبة بأفضلِ صورة من خلال التطوع في خدمة فرش سفر الصائمين ودفع العربات لقاصدي الحرمين، وإرشاد التائهين وغيرها من الخدمات التطوعية المتعددة.

ومن جانبه عبر متطوع معهد الحرم المكي سليم صديقي عن بالغ سعادته بالعمل التطوعي بالمسجد الحرام لما لها من عظيم الأجر والثواب عند المولى عز وجل كما أكد على أهمية إشغال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع عليه وعلى حياته العلمية والمهنية والأثر الكبير الذي تحدثه في حالته النفسية وأضاف بأن ذلك يكون بمعدل 8 ساعات يومياً .

وبين عبد الرحمن مصطفى أنه من بالغ فرحته وقمة شعوره بالامتنان لدى استقباله وترحيبه بضيوف الرحمن، وإرشادهم لكافة مرافق البيت العتيق وإرشاد التائهين، والمساهمة في توزيع سماعات الترجمة لقاصدي المسجد الحرام مما يساهم في إدخال البهجة والسرور في نفسي ويمدني بالطاقة الحيوية والإيجابية وأكد على عمله اليومي بمعدل 6 ساعات يومياً.