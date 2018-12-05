دول الساحل الأفريقى تعرض 40 مشروعا خلال قمة نواكشوط بعد الخميس

(أ ش أ)

قال مامان صامبو سيديكو الأمين الدائم لمجموعة الدول الخمس فى الساحل الافريقى أن قمة المجموعة التى ستحتضنها نواكشوط بعد اليوم "الخميس" ستعرض اربعين مشروعا تنمويا على الشركاء فى التنمية لرصد التمويلات المطلوبة لهذه المشاريع والتى تقدر باثنين واربعين ملياريورو

واشار فى تصريح له مساء الأربعاء إلى أن هذه المشاريع التنموية تركز بصفة خاصة على الموارد البشرية باعتبارها أهم أساس للتنمية والاستقرارمضيفا أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتلك المشروعات تأخذ فى الحسبان البعدين الأمنى والتنموي

تجدر الاشارة الى ان مجموعة الدول الخمس فى الساحل الافريقى تضم موريتانيا ومالى والنيجر و تشاد وبوركينافاسو