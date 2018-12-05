دواوين الوزارات× 24 ساعة.. فحص 1.2 مليون مواطن ضمن حملة 100 مليون صحة

وزارة الصحة:
الصحة تعلن فحص 1.2 مليون مواطن خلال 4 أيام بالمرحلة الثانية من "100 مليون صحة"
وزارة التعليم:
التعليم :بدء الاستعداد لامتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل
وزارة التموين:
فيديو جراف.. أهداف الحكومة من إدارة القطاع الخاص للمجمعات الاستهلاكية
وزارة التضامن:
"بيان التضامن " رد حاسم على معسكر "الاتهامات الكيدية" الوزارة تبرىء إدارة مستشفى 57357 وتؤكد نزاهة وسلامة موقف الطبى والقانونى والمالى .. و"نادى دبى " يكرم المؤسسة بجائزة رواد التواصل الاجتماعى العرب
وزارة النقل:
وزير النقل: أهمية كبيرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات
وزارة الزراعة:
"اليوم السابع" يواصل فتح ملف احتكار تقاوى البطاطس المستوردة.. أزمة ارتفاع السعر تهدد بتراجع المساحات المزروعة.. "الزراعة": ليس لن علاقة بالسعر.. و"الفلاحون": مافيا التجار والمستوردين السبب والطن وصل 38 ألف جنيه
وزارة التعليم العالى:
اتفاقية تعاون دولية بين المركز القومى للبحوث ورابطة التكنولوجيا الزراعية بتايلاند
وزارة القوى العاملة:
القوى العاملة: "الإمارات" تمد مهلة توفيق أوضاع العمالة الوافدة لنهاية ديسمبر
وزارة الأوقاف:
وزير الأوقاف يلقى كلمة بالملتقى الخامس لمنتدى تعزيز السلم
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