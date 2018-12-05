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دواوين الوزارات× 24 ساعة.. فحص 1.2 مليون مواطن ضمن حملة 100 مليون صحة

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات× 24 ساعة.. فحص 1.2 مليون مواطن ضمن حملة 100 مليون صحة وزيرة الصحة د. هالة زايد
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

الصحة تعلن فحص 1.2 مليون مواطن خلال 4 أيام بالمرحلة الثانية من "100 مليون صحة"

 

وزارة التعليم: 

التعليم :بدء الاستعداد لامتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل

 

وزارة التموين:

 فيديو جراف.. أهداف الحكومة من إدارة القطاع الخاص للمجمعات الاستهلاكية

 

 

وزارة التضامن:

"بيان التضامن " رد حاسم على معسكر "الاتهامات الكيدية" الوزارة تبرىء إدارة مستشفى 57357 وتؤكد نزاهة وسلامة موقف الطبى والقانونى والمالى .. و"نادى دبى " يكرم المؤسسة بجائزة رواد التواصل الاجتماعى العرب

 

 

وزارة النقل:

 وزير النقل: أهمية كبيرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات

 

وزارة الزراعة:

"اليوم السابع" يواصل فتح ملف احتكار تقاوى البطاطس المستوردة.. أزمة ارتفاع السعر تهدد بتراجع المساحات المزروعة.. "الزراعة": ليس لن علاقة بالسعر.. و"الفلاحون": مافيا التجار والمستوردين السبب والطن وصل 38 ألف جنيه

 

وزارة التعليم العالى:

اتفاقية تعاون دولية بين المركز القومى للبحوث ورابطة التكنولوجيا الزراعية بتايلاند

 

 

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: "الإمارات" تمد مهلة توفيق أوضاع العمالة الوافدة لنهاية ديسمبر

 

وزارة الأوقاف:

​​وزير الأوقاف يلقى كلمة بالملتقى الخامس لمنتدى تعزيز السلم

 


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