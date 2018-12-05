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خالد أبو بكر ينعى شقيق رجل الأعمال الإماراتى "خلف الحبتور"

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:49 م
خالد أبو بكر ينعى شقيق رجل الأعمال الإماراتى "خلف الحبتور" خالد أبو بكر وخلف الحبتور
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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تقدم المحامى الدولى والإعلامى خالد أبو بكر بخالص التعازى لرجل الأعمال الإماراتى خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، فى وفاة شقيقه الأكبر الراحل محمد الحبتور، سائلا المولى عز وجل الرحمة والمغفرة والتثبيت فى السؤال للفقيد وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان.

وتوفى الشقيق الأكبر لكل من خلف الحبتور وسلطان بن أحمد الحبتور اليوم، الأربعاء، وسوف تقام صلاة الجنازة اليوم، بعد صلاة العصر فى مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدبى وسيواري جثمانه الثرى فى مقبرة القوز بعد الصلاة.

وسيقام العزاء للرجال فى منزل رجل الأعمال الإماراتى خلف أحمد الحبتور، فى جميرا الصفا 1 شارع الوصل دبى، والعزاء للنساء بمنزل المغفور له بإذن الله محمد الحبتور.

 


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خالد أبو بكر

مصر

دبى

خلف الحبتور

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مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور

محمد الحبتور




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