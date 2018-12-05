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حقوق عين شمس تطلق مؤتمر دولى حول الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام الأحد

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:00 ص
حقوق عين شمس تطلق مؤتمر دولى حول الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام الأحد الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد حقوق عين شمس
كتب محمود راغب
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تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس، مؤتمرها العلمى الثانى بعنوان "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام"،  وذلك الأحد المقبل بأحد فنادق القاهرة ولمدة يومين، تحت رعاية الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب.

 

ويأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة والدكتور ناجى عبد المؤمن عميد الكلية و رئيس المؤتمر والدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و مقرر المؤتمر  والدكتور إيهاب يسر أنور وكيل الكلية لدراسات العليا والبحوث.

 

وتتضمن محاور المؤتمر الضوابط الأخلاقية للإعلام من منظور الفقه الشرعى، وقواعد القانون الدولي المتعلقة بالإعلام، والحرية المسئولة للإعلام ودوره فى نشر الوعي القانونى، إضافة إلى الإعلام والاستثمار الأجنبي والتنمية الاقتصادية المستدامة، والحماية الإجرائية فى مجال الإعلام، والمسئولية المدنية والجنائية عن التجاوزات الإعلامية.

 

 

 


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