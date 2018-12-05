جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بأحياء الأزبكية وشبرا وروض الفرج ووسط القاهرة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة ميدانية مفاجئة بأحياء الأزبكية وشبرا وروض الفرج ووسط القاهرة للوقوف على مستوى النظافة ومستوى أداء الخدمات للمواطنين، وأصدر تعليماته برفع نقلتين مخلفات مباني قام أحد المواطنين بالقاءهم بالشارع وأكد على عدم السماح إطلاقاً بسير عربات الكارو ، وأن تقوم أجهزة الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق للتصدي لها ، وخلال الجولة قام المحافظ بمكافأة عامل نظافة بشارع شنن لاجتهاده في عمله بنظافة الشارع بدون أي رقابة عليه.

وتفقد المحافظ سير أعمال النظافة بأحياء شبرا وروض الفرج والذي تم تطبيق منظومة النظافة الجديدة بهما منذ يومين عقب انتهاء عقود الشركة الأجنبية ، وتعتمد على نظام الجمع السكني من الوحدات السكنية والمحلات مباشرة بمعرفة شركات وطنية صغيرة ومتعهدين والنقل مباشرة للوحدات الوسيطة الثابتة أوالمتحركة على أن تتولى هيئة نظافة وتجميل القاهرة برفع المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المقالب العامة مباشرة على مدار اليوم الكامل ، واطمأن المحافظ من العمال على أنه لم يتضرر أي عامل من عمال الشركة السابقة حيث تم إلحاقهم للعمل ضمن العاملين بهيئة النظافة.

وفاجأ المحافظ العاملين بمبنى مجمع الأحياء بشبرا ( ويضم أحياء شبرا وروض الفرج والساحل والشرابية ) بزيارة اطمأن خلالها على سير العمل وانتظامه حيث تفقد غرف العمليات بالأحياء الأربعة وقرر إحالة مسئول غرفة عمليات حي شبرا للتحقيق لتأخيره في إبلاغ إشارة استقبلها عن أعطال بأعمدة كهرباء في نطاق الحى.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس الحي بسرعة الانتهاء من إعادة الشئ لأصله بأسوار شارع الأزهر بإعادة تركيب ثلاثة باكيات مع طلائهم كانت تعرضت لحادث سيارة أمس.

رافق المحافظ فى جولته كل من العميد محسن صلاح الدين، واللواء إبراهيم عبد الهادى نائبي المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية.