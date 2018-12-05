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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:17 م
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تقرير: انخفاض كبير في عدد قتلى الهجمات الإرهابية بالعالم عام 2017

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:02 م
تقرير: انخفاض كبير في عدد قتلى الهجمات الإرهابية بالعالم عام 2017 داعش
أ ف ب
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نشرت مؤسسة الاقتصاد والسلام الأربعاء مؤشرها عن الإرهاب فى العالم تبين فيه أن عدد قتلى الهجمات الإرهابية فى العالم خلال العام 2017 انخفض بنسبة 27% مقارنة بالعام 2016، وبلغ عدد ضحاياها 18814 قتيلا.

وللسنة الثالثة على التوالى يتراجع عدد قتلى الهجمات الإرهابية فى العالم بعد أن كان قد بلغ الرقم الأعلى عام 2014، حسب ما نقلت مؤسسة التحليل والدراسات هذه الذى تتخذ من سيدنى مركزا لها، وتعتمد فى الأرقام التى تقدمها على معلومات تقوم بجمعها جامعة ميريلاند الأمريكية.

وجاء فى تقرير المؤسسة أن عدد قتلى الهجمات الإرهابية فى أوروبا الغربية انخفض عام 2017 الى 81 بينما كان 168 عام 2016.

وتابع التقرير "إن الأرقام الأولية عن العام 2018 تؤشر الى استمرار الانخفاض، مع تسجيل وقوع أقل من عشرة قتلى فى أوروبا الغربية من يناير إلى أكتوبر".

 

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الإرهاب

مؤسسة الاقتصاد والسلام

قتلى الهجمات الإرهابية

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