تعيين امرأة شابة فى منصب نائب وزير الداخلية الأفغانى

أ ش أ

أعلنت تقارير أفغانية تعيين القائمة السابقة بأعمال وزير التعدين والبترول في أفغانستان هوسا جليل (26 عاما) نائبة لوزير الداخلية للشئون السياسية والاستراتيجية.

وذكرت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأربعاء أن تعيين امرأة أفغانية شابة في هذا المنصب أثار ردود فعل متضاربة، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة الأفغانية الدور المتزايد للنساء في المجال السياسي وغيره من المجالات.

وشملت ردود الفعل المتضاربة استنكارا بين نشطاء إعلاميين يعارضون قرار الحكومة، وذلك رغم دعواتهم المطالبة بزيادة دور النساء في الحياة السياسية وغير ذلك من المناصب رفيعة المستوى في الحكومة.

أما المسئولون الحكوميون- بمن فيهم نائبة عمدة العاصمة كابول منيرة يوسف زاده - أيدوا قرار الحكومة وأوضحت زادة أن الحكومة الحالية تمكنت من زيادة دور النساء في المناصب القيادية الحكومية، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وأضافت أن النساء حظين بحضور ملحوظ في المهام الدبلوماسية والوزارات وغير ذلك من القطاعات السياسية والاجتماعية، نتيجة للجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد