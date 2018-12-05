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بكين تعد بالعمل على "نقاط التوافق" مع واشنطن لتخفيف حدة الحرب التجارية

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 06:03 ص
بكين تعد بالعمل على "نقاط التوافق" مع واشنطن لتخفيف حدة الحرب التجارية رئيس الصين
أ ف ب
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قالت الصين الأربعاء إنّها ستسعى جاهدةً إلى دفع المفاوضات التجاريّة قُدمًا مع الولايات المتحدة فى غضون 90 يوما، متعهدةً بالعمل سريعًا على "نقاط التوافق" التى تمّ التوصّل إليها مع واشنطن لتخفيف حدّة الخلاف التجارى بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة فى بيان إنّ المحادثات بين الرئيسين الصينى شى جينبينغ والأميركى دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضى كانت "ناجحة" وإنّها "واثقة" من تنفيذ اتفاقهما.

وأضافت ان "الفرق الاقتصاديّة والتجاريّة (التابعة) للجانبين ستدفع بشكل نشِط المفاوضات فى غضون 90 يومًا وفقًا لجدول زمنى واضح وخريطة طريق".

وتابعت الوزارة "ستُباشر الصين تنفيذ نقاط محدّدة تمّ التوصّل إلى توافق فى شأنها، وكلّما كان هذا سريعًا، كان الأمر أفضل".

وكان ترامب أعلن الثلاثاء أنّه لا يستبعد "تمديد" الهدنة التجارية ومدّتها 90 يومًا مع بكين والتى تفاوض عليها مع نظيره الصينى السبت فى بوينوس آيرس.

وكتب ترامب فى تغريدة أنّ "المفاوضات مع الصين بدأت ، فى حال لم تُمدّد، ستتوقف بعد 90 يومًا من موعد العشاء الرائع والحار جدًا مع الرئيس شى فى الأرجنتين" فى الأول من ديسمبر.

وأضاف أن المفاوضين الأمريكيين يجب أن يتأكدوا أنّ "اتفاقًا حقيقيًا ممكن مع الصين. وإذا كانت الحال كذلك، فسنبرمه".

وكان الرئيسان الأمريكى والصينى توصلا السبت إلى هدنة فى الحرب التجارية بينهما والتى تهدد الاقتصاد العالمي، وذلك فى ختام قمة مجموعة العشرين فى بيونوس آيرس.

ووافق ترامب على تأخير فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار سبق أن خضعت لرسوم جمركية بنسبة 10%، لمدة 90 يوما.

فى المقابل، وافق الرئيس الصينى خصوصا على شراء مزيد من المنتجات الأميركية وبالتالى خفض العجز التجارى الذى يثير غضب ترامب.


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