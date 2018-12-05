بعد موافقة الوزير.. إحالة مدير القضايا والتنفيذ بهيئة الأوقاف للمحاكمة بسبب مخالفة

كتب – إسماعيل رفعت

وافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصفته ناظرا للوقف الذى تديره هيئة الأوقاف والوزارة، على إحالة مدير عام الإدارة العامة للقضايا والتنفيذ بهيئة الأوقاف المصرية، إلى المحاكمة، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، المشروطة بموافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

القرار صدر بموجب مذكرة أرسلها اللواء عمرو فاروق شكرى، رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف، إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 2760 المؤرخ فى 8 أغسطس 2018، بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد مدير عام الإدارة العامة للقضايا والتنفيذ بهيئة الأوقاف المصرية، وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل، مشيرًا إلى أن الوزير وافق على طلب الإحالة للمحاكمة، وذلك لإهماله فى عمله.

قال المهندس علاء عبدالعزيز، مدير عام هيئة الأوقاف المصرية، لـ"اليوم السابع": إنه جرت إحالة محمد طوغان، مدير عام الإدارة العامة للقضايا والتنفيذ بالهيئة، للتحقيق فى أحد المخالفات، مضيفا أن الإحالة ليست قرار إدانة بقدر كونه تحقيق دقيق لمعرفة التصرفات الإدارية فى ملف ما وما نتج عنه وهذا أمر طبيعى للحفاظ على مال الوقف وقد يترتب عليه حكم إدانة، أو رفض القضية.