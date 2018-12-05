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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 03:43 م
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النمسا تقرر حظر استخدام الأكياس البلاستيكية اعتبارًا من 2020

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:48 م
النمسا تقرر حظر استخدام الأكياس البلاستيكية اعتبارًا من 2020 سباستيان كورتس رئيس وزراء النمسا
فيينا (أ ش أ)
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وافق مجلس الوزراء النمساوى اليوم الأربعاء، على فرض حظر على معظم الأكياس البلاستيكية، على أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ فى مطلع عام 2020.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية أنه بموجب هذا القرار، تعتزم حكومة يمين الوسط فى النمسا حظر استخدام جميع الحقائب غير القابلة للتحلل بشكل كامل، وحظر إضافة جزيئات بلاستيكية صغيرة إلى مستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف، إلا إذا توصل الاتحاد الأوروبى لحل لهذه القضية قبل عام 2020.

وتقول الحكومة أن الحظر المخطط له سيقضى على ما بين 5 آلاف و7 آلاف طن من النفايات البلاستيكية كل عام.

 


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