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المحقق الخاص بالتدخل الروسى فى الإنتخابات الأمريكية يوصى بعدم سجن فلين

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:03 م
المحقق الخاص بالتدخل الروسى فى الإنتخابات الأمريكية يوصى بعدم سجن فلين مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق مايكل فيلين
أ ف ب
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أوصى المدعى الأمريكى الخاص المكلف التحقيق فى تدخل روسى محتمل فى الانتخابات الأمريكية روبرت مولر الثلاثاء، بعدم الحكم بالسجن على مايكل فلين مستشار الأمن القومى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب نظرا لتعاونه "الكبير" مع التحقيق.

وأكد مولر فى مذكرة قضائية أن فلين، الذى أقر العام الماضى بالكذب بشأن اتصالاته بالروس فى أعقاب فوز ترامب فى الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر 2016، قدم المساعدة فى التحقيقات التى يجريها مولر وفى تحقيقات جنائية فدرالية أخرى لم يحددها، بينها 19 استجوابا.

وقال مولر لمحكمة واشنطن الفيدرالية إنه على الرغم من المخالفة "الخطيرة"، إلا أن لدى الجنرال المتقاعد ورئيس الاستخبارات السابق فى البنتاجون، سجلا حافلا على مستوى خدمته فى الجيش وفى مجال الشأن العام. وتأتى التوصية المفاجئة قبيل صدور حكم مرتقب على فلين، تم إرجاؤه 4 مرات فى السنة الماضية.

 

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